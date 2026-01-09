Giornale di Brescia
Coniugi trovati morti nel Bresciano, ipotesi esalazioni di monossido

BRESCIA, 09 GEN - Una coppia di 61 e 62 anni è stata stata trovata morta ieri nella propria abitazione nella frazione Campagna di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L'ipotesi più accreditata è che il decesso sia stato causato dalle esalazioni di monossido di carbonio. I coniugi, di nazionalità tedesca, vivevano in Germania e avevano una seconda casa nel Bresciano. La morte sarebbe avvenuta qualche giorno prima del ritrovamento dei corpi.

