Coniugi trovati morti in casa a Firenze, ferite da taglio

FIRENZE, 30 NOV - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. L'abitazione è in via Orsini. L'uomo aveva 74 anni, la moglie 68 anni. Sul posto i carabinieri che stanno accertando la dinamica. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, a partire da quella di un'aggressione, con duplice omicidio, oltre a quella di un nuovo caso di omicidio-suicidio fra coniugi.

