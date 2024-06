Coniugi feriti, inquirenti valutano anche reato di stalking

Andrea Bandini, 25 anni, nato a Mosca (Russia) ma con cittadinanza italiana, che avrebbe 'sostanzialmente confessato' il tentato omicidio di Angelo Imporzani e Karin Dupres, genitori della sua ex fidanzata Giulia compiuto a Celesia di San Colombano Certenoli (Genova) il 9 giugno scorso. Lo ha fatto rendendo spontanee dichiarazioni ai carabinieri, e ha ribadito le proprie parole durante l'interrogatorio di oggi davanti al pubblico ministero, assistito dal suo avvocato. Bandini è accusato del duplice tentato omicidio della coppia e di aver sgozzato il cane dei due, reati aggravati dalla crudeltà, 11 giugno 2024. NPK Facebook / Andrea Bandini +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ +++NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY+++