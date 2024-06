Confiscati beni per oltre un milione a clan Di Silvio

(FRAME) Dalle prime luci dell'alba nelle province Roma, Viterbo e Frosinone, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e di Roma e i poliziotti del I Distretto Trevi Campo Marzio stanno eseguendo un'ordinanza, emessa dal gip su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, che dispone misure cautelari nei confronti di 11 persone accusate, a vario titolo, di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio di denaro e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono scattate nell'ottobre 2022 dalle denunce di un assuntore di sostanze stupefacenti che aveva maturato con i propri spacciatori un debito che non era riuscito più a onorare, generando le violente reazioni di questi ultimi. Gli investigatori hanno accertato che il gruppo, che operava nel quartiere romano di Centocelle, avrebbe messo in atto violente ritorsioni nei riguardi degli acquirenti di droga 'morosi'. In alcuni casi le vittime sarebbero state trasportate all'interno delle abitazioni di alcuni sodali dove venivano picchiate, anche per una notte interna, e minacciate con una pistola puntata alla tempia per convincerle a pagare. Nei casi in cui non riuscivano a ottenere il denaro preteso, le minacce venivano estese anche ai familiari dei malcapitati. ANSA/ POLIZIA CARABINIERI ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK