Condannato per violenza sessuale, si era arruolato nell'esercito russo

NAPOLI, 26 MAR - Condannato per violenza sessuale nel dicembre del 2022 si era reso irreperibile trovando dapprima rifugio in Spagna e poi spostandosi in Russia dove aveva sposato una donna del posto. Successivamente si era arruolato nelle forze armate russe a gennaio dello scorso anno è stato fatto prigioniero dall'esercito ucraino e fino all'altro giorno si trovava in una struttura di reclusione per prigionieri di guerra. Ieri Gianni Cenni è stato arrestato all'aeroporto d Fiumicino, dove era arrivato proprio dall'Ucraina. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, gli uomini del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia e quelli dell'Ufficio di polizia di frontiera di Roma-Fiumicino, gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dallo Procura di Napoli. A ricostruire gli spostamenti dell'uomo sono stati i carabinieri di Napoli. Dopo la condanna Cenni aveva aperto una pizzeria a Formentera e poi si era spostato in Russia. Dopo l'arruolamento nell'esercito e la cattura da parte degli ucraini era stato anche ricoverato nell'ospedale di Kharkiv.