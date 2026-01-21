Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Condannato per falsa testimonianza il leader dell'opposizione a Singapore

AA

SINGAPORE, 21 GEN - La condanna di Pritam Singh per falsa testimonianza ha scosso Singapore: il tribunale ha stabilito che il leader dell'opposizione ha mentito sotto giuramento in Parlamento. Internamente, il Workers' Party (Wp) ha risposto istituendo una commissione disciplinare composta da figure chiave, tra cui l'influente Jamus Lim, per valutare la violazione dello statuto. In un sistema dove i ministri sono i più pagati al mondo per garantire integrità e prevenire la corruzione, mentire alle istituzioni è considerato un "peccato capitale" che mina la credibilità politica. Con le elezioni generali alle porte, la possibile esclusione di Singh mette il Wp in una situazione critica, rischiando di decapitare l'unica forza d'opposizione capace di sfidare il dominio del partito di governo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SINGAPORE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario