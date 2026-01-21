Condannato per falsa testimonianza il leader dell'opposizione a Singapore

SINGAPORE, 21 GEN - La condanna di Pritam Singh per falsa testimonianza ha scosso Singapore: il tribunale ha stabilito che il leader dell'opposizione ha mentito sotto giuramento in Parlamento. Internamente, il Workers' Party (Wp) ha risposto istituendo una commissione disciplinare composta da figure chiave, tra cui l'influente Jamus Lim, per valutare la violazione dello statuto. In un sistema dove i ministri sono i più pagati al mondo per garantire integrità e prevenire la corruzione, mentire alle istituzioni è considerato un "peccato capitale" che mina la credibilità politica. Con le elezioni generali alle porte, la possibile esclusione di Singh mette il Wp in una situazione critica, rischiando di decapitare l'unica forza d'opposizione capace di sfidare il dominio del partito di governo.