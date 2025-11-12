Giornale di Brescia
Condannato in primo grado assessore comunale di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME, 12 NOV - Tre anni di reclusione e interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. É la condanna inflitta all'assessore alla Polizia municipale del Comune di Lamezia Terme, Tranquillo Paradiso, di 52 anni, di Forza Italia, imputato di bancarotta fraudolenta e di reati tributari risalenti al periodo tra il 2016 ed il 2018. La sentenza é stata emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica (giudice Gian Marco Angelini) I reati contestati a Paradiso sono da mettere in relazione alla sua attività di imprenditore ed alla gestione di un'azienda, risultata essere, secondo l'accusa, di sua proprietà. Tranquillo Paradiso è il secondo esponente di Forza Italia del Comune di Lamezia Terme a subire una condanna. Nelle settimane scorse erano stati inflitti due anni di reclusione alla consigliera Carolina Caruso in relazione al fallimento della società "Caruso Group".

LAMEZIA TERME

