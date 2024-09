Condannato all'ergastolo l'omicida di un senzatetto a Udine

UDINE, 27 SET - Bruno Macchi, 29enne reo confesso dell'omicidio del 56enne senzatetto Luca Tisi, avvenuto il 15 aprile dello scorso anno a Udine, è stato condannato all'ergastolo, in primo grado, dalla Corte d'Assise di Udine. La sentenza è stata pronunciata poco fa e riconosce le aggravanti della minorata difesa, della crudeltà e dei futili motivi, come richiesto dall'accusa, che nella sua arringa aveva ricordato come l'assassino avesse "colpito di spalle, con 85 coltellate, un uomo mentre dormiva disteso, manifestando la voglia di uccidere qualcuno per sfogarsi. Inoltre, ha agito con efferatezza senza mostrare interesse per la vittima". Questa mattina, Macchi aveva rilasciato delle dichiarazioni spontanee: "Sono dispiaciuto per quanto accaduto, non volevo finisse così. Quando mi ha preso per la gamba ho pensato subito a difendermi. In quel periodo facevo uso di stupefacenti e ho perso il controllo, mi sono difeso e ho sbagliato".