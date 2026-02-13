Giornale di Brescia
Concluso il lancio di Ariane 64, rilasciati i satelliti Leo di Amazon

KOUROU, 13 FEB - Un lungo applauso nella sala controllo Jupiter nel Centro spaziale guyanese, a Kourou, ha sancito il successo del debutto di Ariane 64, la versione potenziata di Ariane 6 che finora aveva operato solo con l'ausilio di due booster. Una modifica sostanziale quella testata oggi che garantisce di raddoppiare la capacità di carico grazie alla spina di due ulteriori motori P120 realizzati in Italia. Il carico composto da 32 satelliti Leo si aggiungerà ai circa 170 satelliti già in orbita arricchendo una costellazione che entro il 2026 crescerà di oltre 600 unità così da iniziare, seppur per ora in forma limitata, a fornire servizi di connessione internet. Il lancio si è concluso 1 ora e 54 minuti dopo il decollo, con il rilascio dei 32 satelliti, in gruppi da 3, distanziati ogni pochi minuti.

