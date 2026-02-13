Giornale di Brescia
Conclusa visita pm e consulenti nei luoghi della frana a Niscemi

NISCEMI, 13 FEB - Si sono conclusi nel primo pomeriggio gli accertamenti tecnici condotti, per il secondo giorno a Niscemi (Caltanissetta), dai pm della procura di Gela, dai tre consulenti, i tre professori dell'università di Palermo Chiara Cappadonia, docente di Geologia applicata e Geologia tecnica, Maurizio Gasparo Morticelli, docente di Geologia strutturale, ed Edoardo Rotigliano, docente di Geomorfologia, dalla polizia e dai vigili del fuoco, che stanno conducendo l'indagine sulla frana che ha colpito l'area niscemese. Svolti rilievi in tutta la zona comprese le strade fuori dal centro abitato e i terreni Dopo quelli di ieri lungo la zona a valle della frana, gli accertamenti e i sopralluoghi, oggi, sono stati condotti in elicottero e poi nell'area urbana, in piena zona rossa. Il procuratore capo Salvatore Vella, il "pool frana" della procura, i consulenti, i poliziotti e i vigili del fuoco, stanno monitorando la situazione attuale e acquisendo dati che saranno utilizzati nel prosieguo dell'inchiesta.

Argomenti
NISCEMI

