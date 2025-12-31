Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Concertone al Circo Massimo, Gualtieri: 'è andata alla grande'

AA

ROMA, 01 GEN - "È andata alla grande, siete stati grandi, siamo pronti per il brindisi". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul palco del Circo Massimo con l'assessore Alessandro Onorato all'arrivo della mezzanotte. "Dietro questo successo c'è il lavoro di moltissimi lavoratori, grazie a tutti", ha concluso Gualtieri davanti alla folla accorsa per il concertone di Capodanno che ha visto protagonisti Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Concertone al Circo MassimoGualtieriROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario