Concertone al Circo Massimo, Gualtieri: 'è andata alla grande'

ROMA, 01 GEN - "È andata alla grande, siete stati grandi, siamo pronti per il brindisi". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul palco del Circo Massimo con l'assessore Alessandro Onorato all'arrivo della mezzanotte. "Dietro questo successo c'è il lavoro di moltissimi lavoratori, grazie a tutti", ha concluso Gualtieri davanti alla folla accorsa per il concertone di Capodanno che ha visto protagonisti Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai.