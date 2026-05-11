Con Scienza e Virgola Trieste si conferma capitale dell'editoria scientifica

TRIESTE, 11 MAG - La 10/a edizione di Scienza e Virgola, quest'anno sul tema "Umano", conferma Trieste capitale italiana dell'editoria scientifica. Dal 7 al 10 maggio si è registrato il sold out per tutti i circa 50 eventi, organizzati in 20 sedi - tra cui la Casa Circondariale, le RSA l'Irccs Burlo Garofolo e il Teatro Miela - con oltre 90 voci della scienza e della divulgazione, della letteratura e della saggistica nazionale e internazionale. Tra queste, il direttore del Post Francesco Costa, l'autrice Nathacha Appanah, Andrea Bajani, la fondatrice del Social Brain Institute Samah Karaki, Altan, i giornalisti Gianluca Di Feo e Tonia Mastrobuoni e gli scienziati Lewis Dartnell, Marcus du Sautoy, Roberto Battiston e infine, Benedetta Tobagi, Luca De Biase, Mario Colucci, Lisa Ginzburg. Il festival ha inoltre coinvolto centinaia di studentesse e studenti di tutto il Fvg nell'ambito del programma scuola. Ideato e realizzato dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA (Scuola internazionale di studi superiori avanzati) con la direzione artistica dello scrittore e fisico Paolo Giordano e la cura scientifica di Nico Pitrelli, Scienza e Virgola ha festeggiato il primo decennale. Per Pitrelli il festival "ha confermato la capacità di affrontare, attraverso la scienza, i temi della contemporaneità, caratterizzandosi per un approccio che non si limita a divulgare contenuti scientifici, ma li propone come strumenti di interpretazione del presente". Lo conferma il direttore del Laboratorio interdisciplinare della Sissa Roberto Trotta: è "un appuntamento imperdibile per l'editoria scientifica nazionale". Infine, Paolo Giordano, definisce il festival "un acceleratore del pensiero: "mi aiuta a mettere in discussione gli automatismi di ragionamento che non sapevo nemmeno di avere su una quantità di argomenti. Questo, credo, dovrebbe fare una rassegna culturale oggi". Già pronta l'11/a edizione: dal 6 al 9 maggio 2027 sul tema "Natura".