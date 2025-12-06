Con ricomparsa Tatiana mondo social passa dai like a critiche

BARI, 06 DIC - I like si trasformano in critiche. Anche forti. Il mondo dei social tanto caro a Tatiana Tramacere, la 27enne che vive a Nardò scomparsa per 11 giorni e poi ritrovata giovedì sana e salva in casa del suo amico Dragos, sta passando rapidamente dalla gioia per l'epilogo felice della vicenda alle critiche. Non le perdonano il silenzio mentre tutto il paese di Nardò e la sua famiglia erano in ansia per lei e mentre le forze dell'ordine erano mobilitate per cercarla. Nei suoi post sul profilo personale Instagram, che conta oltre 59mila follower, pubblicati prima di scomparire, ora ci sono decine di commenti con critiche per quello che è avvenuto. "Le vittime di femminicidio uccise moralmente una seconda volta da te che hai contribuito a screditare la causa", scrive una ragazza. Poi il riferimento alle poesie che Tatiana condivide. "A dispetto della profondità dei pensieri che scrivi non hai un cuore", aggiunge un'altra internauta. In tanti scrivono parole di conforto ai genitori provati da questa esperienza; altri invece evidenziano il lavoro delle forze dell'ordine criticando la ragazza in quanto il suo allontanamento ha fatto "mobilitare tanti professionisti per cercarti, per poi scoprire che era tutto organizzato. Siete senza rispetto". Qualcuno chiede anche vengano risarcite le spese di questa mobilitazione. Intanto, mentre a Nardò si torna lentamente alla normalità della vita di paese, sotto casa della ragazza restano ancora diverse troupe televisive in attesa che Tatiana possa apparire per la prima volta in pubblico e magari spiegare le ragioni di quello che ha fatto.