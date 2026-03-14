Con l'auto precipita in una scarpata per 200 metri, morta coppia

MONTECORICE, 14 MAR - Due fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime erano entrambi giovani ed erano di Capaccio: lui aveva 29 anni mentre lei 24. Viaggiavano a bordo di un'auto che, dopo l'impatto con un altro mezzo, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri.