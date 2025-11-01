Giornale di Brescia
Con l'auto in una scarpata, 53enne muore nel Sassarese

BONO, 01 NOV - Tragico incidente stradale nella notte a Bono, nel Sassarese. Roberto Chessa, 53 anni, residente in paese, ha perso la vita dopo che la sua auto è precipitata in una scarpata in via Adelasia di Torres. L'incidente è successo intorno alle 4, ma l'auto con all'interno la vittima è stata trovata solo stamattina alle 7. Gli abitanti della zona hanno scorto la Fiat Punto di Chessa nel dirupo che costeggia la strada e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Bono, il 118 e i vigili dl fuoco. L'uomo era già morto. La salma è stata restituita alla famiglia.

