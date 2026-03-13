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Con la moto finisce in un canale, 31enne disperso nel Fiorentino

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VINCI (FIRENZE), 13 MAR - Sono scattate nel pomeriggio le ricerche di un 31enne che sarebbe finito in un fosso mentre stava facendo motocross a Vitolini, tra le campagne di Vinci (Firenze). Il motociclista, forse a causa della pioggia, è uscito fuori strada finendo in un canale di raccolta delle acque con una forte corrente. A dare l'allarme alcuni automobilisti che hanno assistito all'incidente. Sul posto, oltre ai soccorsi e alla municipale, sono intervenuti intorno alle 17:30 i vigili del fuoco, anche con il nucleo sommozzatori e il carro Saf con personale per soccorso fluviale. È stato allertato anche l'elicottero Drago per effettuare il sorvolo del canale. I vigili del fuoco stanno effettuando le ricerche sia in acqua che sulle sponde del canale. Grazie ad un escavatore è stato anche deviato il corso del canale per abbassare il livello dell'acqua e permettere di entrare all'interno di una parte interrata. Al momento, però, del 31enne non è stata trovata traccia. Le ricerche continueranno nelle prossime ore.

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