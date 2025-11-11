Con la Ferrari contro muro, condizioni cestista stabili

PAVIA, 11 NOV - Crescono le speranze per Matteo Bettanti, il giocatore di pallacanestro 21enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale domenica sera a Vigevano (Pavia). Il giovane è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano e la prognosi resta riservata: nello schianto contro un negozio di fiorista, alla guida di una Ferrari, ha riportato un importante trauma cranico. Nelle ultime ore si è registrato un lieve miglioramento di alcuni parametri vitali: segnali considerati incoraggianti, anche se i medici si mantengono prudenti. Al fianco di Matteo viaggiava Alberto Righini, 52 anni, imprenditore e già presidente provinciale di Ance Pavia, l'associazione dei costruttori edili: ha riportato la frattura di una gamba ed è ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Gli ambiente del basket vigevanese hanno manifesto affetto e vicinanza a Matteo e ai suoi familiari. Attualmente Bettanti era aggregato all'Elachem Vigevano, formazione con la quale ha anche disputato un campionato di serie A2 nella stagione 2023-2024. Lo scorso anno ha vestito le maglie di Gallarate e Nerviano, in B interregionale, dovendo fermarsi a causa di infortuni. "Matteo è un ragazzo solare, che si è fatto apprezzare dal gruppo anche per la sua correttezza e le sue qualità umane - ha sottolineato Stefano Salieri, coach dell'Elachem Vigevano, formazione che disputa la B nazionale -. E' bello sapere che le sue condizioni sono migliorate. Prego per lui perché ha ancora tutta la vita davanti".