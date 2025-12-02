Con la Ferrari contro muro, cestista riabbraccia compagni

PAVIA, 02 DIC - È tornato nella sua casa di Vigevano (Pavia) Matteo Bettanti, il cestista di 21 anni ferito in modo grave lo scorso 9 novembre in un incidente stradale. Alla guida di una Ferrari era andato a sbattere contro il muro di un negozio di fiori nella città ducale. Il giovane è stato ricoverato due giorni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano. Dopo essere uscito dal coma, è stato trasferito all'Istituto Don Gnocchi, sempre a Milano, dove ha svolto un percorso di riabilitazione durato due settimane. Ora ha ripreso quasi integralmente la sua vita normale: presto potrà anche tornare ad allenarsi. I suoi compagni dell'Elachem Vigevano, formazione con la quale ha disputato un campionato di serie A2 nella stagione 2023-2024, l'hanno accolto con un grande abbraccio. "Aspettavamo questo momento da 19 giorni - sottolinea un post diffuso sui social della società vigevanese, che disputa quest'anno la serie B nazionale -. E lui non si è fatto aspettare per troppo tempo. In occasione del match di campionato vinto dalla Elachem contro Monferrato Basket, Bettanti è tornato a occupare il suo posto di sempre, seduto come da tradizione sul lato corto del campo, davanti alla panchina dei suoi compagni di squadra, accanto all'amico Mamadou Seye. Matteo non ha fatto mancare il proprio sostegno alla squadra, che ha spinto con i suoi incitamenti, come se nulla fosse successo. E alla fine, tutti sotto alla curva a festeggiare insieme ai tifosi. Adesso siamo noi ad aspettarti in campo, anche se questo, probabilmente, è l'ultimo dei problemi. Bentornato Matteo!". In auto con Bettanti, la sera dell'incidente c'era Alberto Righini, 52 anni, imprenditore edile ed ex presidente di Ance Pavia. Righini è stato ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di una gamba. Da qualche giorno ha iniziato un periodo di riabilitazione.