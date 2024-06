Con attrezzatura impropria restano bloccati sulle Tofane

BELLUNO, 14 GIU - Una coppia di francesi, entrambi 22enni, sono rimasti bloccati perché con scarpe inadatte per la neve, si sono incrodati nel tratto finale della ferrata di Punta Anna, a 2.700 metri d quota, sulle Tofane. Scattato l'allarme i due sono stati portati in salvo dai tecnici del Soccorso alpino. Dopo che le nuvole basse ne hanno impedito l'avvicinamento, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha imbarcato due soccorritori di Cortina e della Guardia di finanza e li ha sbarcati il più vicino possibile sul Vallon di Tofana. I due soccorritori si sono poi avvicinati a piedi, raggiunti da un terzo soccorritore arrivato dal Rifugio Giussani. Messi i ramponi ai piedi e legati con una corda i due francesi sono stati accompagnati a valle. E' secondo caso in tre giorni. Il primo un escursionista americano bloccato a Forcella Lagazuoi, anche lui in scarpe da ginnastica.