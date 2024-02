Comunità palestinesi di Fvg e Veneto in corteo per la pace

PORDENONE, 17 FEB - Le comunità palestinesi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno dato vita, nel pomeriggio, al "Corteo per la Pace in Palestina" che è sfilato lungo le strade del centro di Pordenone. Al corteo i manifestanti si sono ritrovati in piazza Risorgimento, e, davanti a una folla di circa duecento persone, si è svolto un comizio tenuto da alcuni attivisti che hanno lanciato appelli per il cessate il fuoco in Palestina. La manifestazione si è svolta senza tensioni: erano presenti, tra gli altri, molte famiglie con bambini. Il corteo era aperto dallo striscione "Stop al genocidio". All'evento ha partecipato anche il consigliere regionale di Open Fvg, Furio Honsell.