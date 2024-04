Comunità islamica Pioltello, chiusura per Ramadan una gioia

PIOLTELLO, 10 APR - È iniziata questa mattina presto l'ultima preghiera di fine Ramadan a Pioltello, all'interno dell'Associazione Culturale El Huda, il centro islamico nel cuore del comune del milanese finito al centro di un acceso dibattito politico per la decisione del consiglio scolastico dell'istituto Iqbal Masih di sospendere le lezioni proprio per permettere agli studenti di religione islamica di festeggiare in famiglia. Decine di uomini e donne hanno affollato lo scantinato scelto per festeggiare invece di uno spazio comunale che era stato concesso. "Lo abbiamo chiesto, ma viste le polemiche che ci sono state abbiamo cercato di evitare di gettare benzina sul fuoco e anche critiche senza senso - ha spiegato all'ANSA il presidente dell'associazione, Mohamed Pietro Danova - abbiamo scelto di lasciare le cose tranquille fino alla fine della tempesta". Nel centro, che Danova sottolinea non essere una moschea, si è parlato anche oggi della decisione dell'istituto di sospendere le lezioni che "è stata una gioia, perché l'integrazione inizia a scuola, è il luogo dove creano una consolidazione tra di loro, per loro non esistono distinzioni, si sentono tutti uguali, tutti cittadini - ha proseguito Danova - è meglio cercare occasioni per unirci e rafforzare il nostro rapporto, per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese".