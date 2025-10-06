Comunità ebraica Milano, preoccupati e attenti ogni giorno

MILANO, 06 OTT - "Siamo preoccupati ogni giorno e attenti per quello che può succedere". Così il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi parlando della giornata di domani, 7 ottobre, in cui cade l'anniversario degli attentati di Hamas. "Domani non faremo nulla perché c'è una festività ebraica - ha aggiunto -, ci aspettiamo che ci saranno manifestazioni che ormai sono quasi giornaliere. Ho visto che il Viminale ha vietato la manifestazione a Bologna e per noi questo è un grande segnale perché ormai questi cortei non sono più pacifici ma sono altro". "Abbiamo le forze dell'ordine migliori d'Europa a cui non possiamo chiedere di più - ha proseguito Meghnagi - Mi auguro che i partiti di sinistra che stanno manifestando il loro antisemitismo si fermino" perché queste manifestazioni "non diventino una caccia all'ebreo. Non parliamo poi della Cgil". "Ci auguriamo che queste persone abbiano senno e riescano a delimitare le cose e non parlare a vanvera o diffondendo anche con fake news", ha spiegato.