Comunità ebraica Milano assente al 25 aprile, 'shabbat ma anche poca serenità'

MILANO, 17 APR - La Comunità Ebraica di Milano non parteciperà ufficialmente alle celebrazioni del 25 aprile. Lo ha deciso il Consiglio della comunità "in coerenza", come spiega una nota, con la posizione della giunta Ucei, "che deriva dalla coincidenza della ricorrenza con lo Shabbat". "Per questa ragione non è prevista una partecipazione istituzionale formale, né la presenza di simboli ufficiali comunitari, mentre sono incoraggiate iniziative della Comunità in date alternative", precisa la Comunità che però aggiunge come questo "non deve oscurare una riflessione ben più profonda e amara". "A oltre ottant'anni dalla Liberazione, assistiamo a un paradosso inaccettabile: gli ebrei italiani hanno ancora bisogno di protezione per partecipare appieno alla vita pubblica e per manifestare la propria identità senza timore - evidenzia -. Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile partecipare serenamente alle celebrazioni. Il consolidarsi di un clima che tende a far sentire la presenza ebraica 'aliena' o delegittimata in una ricorrenza che invece ci appartiene profondamente è un segnale d'allarme per l'intera società". Aveva scatenato divisioni solo poche settimane fa la lettera del presidente di Arci Milano che chiedeva di escludere la bandiera dello Stato di Israele dalle celebrazioni del 25 aprile. "Due anni fa, questo clima è sfociato in una vera e propria aggressione fisica. Lo scorso anno, l'ostilità ha impedito una piena e libera partecipazione all'evento - prosegue la nota della Comunità ebraica -. Per la Comunità Ebraica di Milano questo resta un punto non negoziabile: il 25 aprile è casa nostra. Lo è per il contributo fondamentale degli ebrei italiani alla lotta antifascista, per il sacrificio di tanti protagonisti e per l'eroismo della Brigata Ebraica". La Comunità organizzerà domenica 26 aprile, al Milano War Cemetery, una propria commemorazione.