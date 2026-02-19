Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Comuni montani: Municipi e Anci Fvg, legge quadro è "una rasoiata"

AA

UDINE, 19 FEB - "Una rasoiata". Così l'Anci Fvg e i Comuni del Fvg interessati dalla perdita dello status di montano, hanno definito la nuova legge quadro sulla montagna ed il decreto attuativo statale che stabilisce nuovi parametri perché i comuni vengano classificati come montani. In Fvg sono 32 quelli che in base ai nuovi criteri perderebbero tale qualifica. Nel corso di una riunione convocata proprio da Anci Fvg, è stato sottolineato che la norma "non tiene conto delle peculiarità territoriali e dei profili socio-economici" delle zone. I criteri sono basati su altitudine media (350 metri) e pendenza (almeno 5% del territorio sopra il 20%) e vengono considerati "molto restrittivi". Emblematico è il caso di San Pietro Natisone (Udine) escluso per pochi metri rispetto alla soglia altimetrica pur presentando pendenza superiore ai requisiti minimi. Nel coordinamento tecnico nazionale - è stato spiegato da funzionari regionali - lo svantaggio socio-economico non è stato preso in considerazione, privilegiando invece indicatori fisici. La Regione Fvg aveva proposto di valorizzare maggiormente il parametro della pendenza, riducendo il peso dell'altitudine media, ma la proposta non è stata accolta in sede di Conferenza unificata. L'esclusione di realtà anche molto diverse tra loro - tra cui Comuni del Carso, delle Valli del Natisone e del Torre - porrebbe problemi di tenuta dei servizi come quello scolastico, è stato sottolineato più volte. "La fine della deroga sul numero minimo di alunni per classe rischia di compromettere plessi primari già sotto la soglia dei 15 iscritti, con effetti a catena su spopolamento e coesione sociale", è stato osservato. Tra le criticità segnalate c'è la cancellazione di agevolazioni fiscali e previdenziali di natura statale e delle procedure semplificate per la gestione del territorio; non sembrano in discussione i benefici regionali e delle linee contributive, comprese quelle legate a fondi europei e a politiche agricole. Anci Fvg ha ribadito la volontà di tutelare in ogni modo i Comuni colpiti, anche con interlocuzioni a livello nazionale. Rimane la richiesta alla Regione di mantenere alta l'attenzione e valutare eventuali ulteriori risorse a favore dei territori esclusi, per assicurare equità e prospettive di sviluppo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Comuni montaniUDINE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario