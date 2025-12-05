Comune Portopalo non lo riassume, appicca il fuoco al Forte

PORTOPALO DI CAPO PASSERO, 05 DIC - Per vendicarsi del Comune di Portopalo di Capo Passero che non lo aveva riassunto, il 17 agosto del 2024, un operatore ecologico ha appiccato il fuoco al Forte di Capo Passero, bene di interesse archeologico. E' l'accusa contestata a un 50nne che è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Noto in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal gip di Siracusa, su richiesta della locale procura, per incendio doloso aggravato. La notte del 17 agosto 2024 le fiamme, propagandosi rapidamente all'interno del Forte, hanno danneggiato due locali e materiale di scena di proprietà di due associazioni culturali che, nel suggestivo scenario dell'Isola di Capo Passero, stavano organizzando uno spettacolo musicale. Dopo il rogo, per i danni strutturali subiti, il monumento è stato dichiarato inagibile ed è stato riaperto al pubblico dopo oltre un anno dall'incendio doloso, il 4 settembre del 2025, a conclusione dei lavori di restauro.