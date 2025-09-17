Giornale di Brescia
Comune Genova, minuto di silenzio del centrodestra per Kirk

GENOVA, 17 SET - La minoranza di centrodestra nel consiglio comunale di Genova ha tenuto stamani in aula un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, in polemica con la maggioranza di centrosinistra che aveva bocciato la commemorazione. I consiglieri di centrodestra hanno esposto cartelli con lo slogan di Kirk "prove me wrong" (provami che ho torto). Alessandra Bianchi, capogruppo di Fdi in consiglio, all'inizio della seduta del consiglio ha letto una mozione d'ordine che chiedeva un minuto di silenzio per Kirk, e ha spiegato che questa richiesta era stata bocciata ieri dalla maggioranza, in conferenza dei capigruppo. Protestando per quello che giudicava un comportamento antidemocratico, Bianchi ha annunciato che i consiglieri del centrodestra avrebbero tenuto lo stesso il minuto di silenzio. Mentre i rappresentanti dell'opposizione si alzavano in piedi, esponendo cartelli con la scritta "prove me wrong", la presidente del coinsiglio comunale, Francesca Ghio, ha ribadito al microfono che la commemorazione non era possibile perché non approvata dalla conferenza dei capigruppo.

GENOVA

