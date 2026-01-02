Comune Firenze, 'indagini su rissa in piazza Duomo ma stop propaganda'

FIRENZE, 02 GEN - "La rissa in piazza Duomo è grave e ci saranno le verifiche delle forze dell'ordine. Ma basta propaganda". Lo afferma l'assessore Andrea Giorgio, sull'episodio di cui circola un video sul web criticando l'europarlamentare FdI Francesco Torselli che ha criticato il Comune sulla sicurezza in città rendendo noto l'episodio della notte di Capodanno. Nel breve filmato si vede un gruppo di stranieri che si colpiscono anche con sedie e tavolini. Indagini erano state avviate dai carabinieri anche per un accoltellamento di un 18enne straniero avvenuto, verosimilmente, nella medesima circostanza della notte di Capodanno.