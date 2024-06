Comunali: caos a Campobasso, risultato ancora incerto

CAMPOBASSO, 11 GIU - Caos elettorale a Campobasso dove non c'è ancora il verdetto ufficiale delle elezioni Comunali. All'alba, poco prima delle 5, dopo ore di blocco, il sito ufficiale del Viminale, Eligendo, ha aggiornato i dati con 55 sezioni su 56 con Aldo De Benedittis (centrodestra) al 52,2, Marialuisa Forte (centrosinistra) al 32 e Pino Ruta (Cantiere Civico) al 15. Secondo i dati ufficiali, dunque, il centrodestra vincerebbe al primo turno, ma per le raccolte ufficiose delle forze politiche De Benedittis sarebbe sotto la soglia del 50 per cento e si andrebbe dunque al ballottaggio. Diversi esponenti politici locali ieri sera hanno commentato pubblicamente il passaggio al secondo turno. Bisognerà, dunque, a questo punto, aspettare qualche ora per capire se il Ministero confermerà i dati pubblicati o se saranno modificati per via di qualche errata trasmissione di numeri. Stamattina i rappresentanti delle varie liste collegate ai candidati Forte e Ruta si sono recati al Comune e in Prefettura per chiedere chiarimenti e verificare la correttezza dei dati comunicati.