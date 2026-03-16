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Comunali Campobasso, Consiglio di Stato rigetta il ricorso del centrodestra

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CAMPOBASSO, 16 MAR - Definitivamente respinto il ricorso elettorale del centrodestra sulle ultime elezioni Comunali di Campobasso: il Consiglio di Stato ha pubblicato in queste ore la sentenza relativa all'udienza svoltasi a Palazzo Spada lo scorso 12 febbraio. I giudici hanno respinto l'istanza del candidato sindaco Aldo De Benedittis, sconfitto al ballottaggio, nel giugno del 2024, per pochi voti dalla sindaca di centrosinistra Marialuisa Forte. Al Tar Molise il ricorso era già stato respinto, da qui la decisione dell'esponente del centrodestra di opporsi al primo verdetto rivolgendosi al Consiglio di Stato. Il centrodestra chiedeva l'annullamento delle elezioni: i ricorrenti sostenevano, tra l'altro, l'esistenza di vizi nei verbali delle operazioni di voto del primo e secondo turno.

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