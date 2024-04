Comunali Bari: slitta a domani l'incontro tra Laforgia e Leccese

BARI, 16 APR - Rinviato a domani l'incontro previsto per oggi alle ore 18 tra Michele Laforgia e Vito Leccese, i due candidati del centrosinistra a sindaco di Bari. Laforgia è sostenuto, tra gli altri, dal M5s e Sinistra italiana; Leccese da Pd e Verdi. Stasera era previsto un faccia a faccia per verificare se ci fossero ancora le condizioni per ricompattare la coalizione dopo che l'ex magistrato Nicola Colaianni, terzo nome su cui si è tentato di far convergere la coalizione, ha ritirato la propria disponibilità a candidarsi. Il motivo del rinvio, a quanto apprende ANSA, è legato a "impegni di entrambi" i candidati. Un nuovo incontro è fissato per domani mattina. L'area progressista prende altre 12 ore di riflessione, dunque, per cercare di individuare una soluzione unitaria.