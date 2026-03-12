Comscore, per l'IA -14% di pagine viste dei primi 20 editori italiani

ROMA, 12 MAR - Gli strumenti di intelligenza artificiale sono stati utilizzati dal 76% di italiani in più in un anno, in media 13,7 milioni di persone. E l'IA sta ridefinendo la ricerca di informazioni: a dicembre scorso le pagine viste dei primi 20 editori italiani hanno registrato un calo del 14% su anno. Sono i dati della nuova analisi Comscore '2025 Year in Review: Setting the Stage for 2026'. Comscore ha iniziato a monitorare da aprile scorso l'effetto dei riassunti di 'AI Overview' di Google negli Usa constatando la restituzione di questa modalità "in quasi una ricerca su tre mentre Bing (di Microsoft, ndr) mantiene una presenza più ridotta attestandosi intorno al 10%. Entrambi mostrano un chiaro trend di crescita". "Il calo dell'audience dei siti di proprietà - spiega Comscore - può essere compensato dalla distribuzione dei contenuti sui social che rappresentano insieme all'entertainment una delle categorie in cui gli italiani trascorrono buona parte del proprio tempo online (35 minuti medi al giorno) e che vedono in Reddit la piattaforma con la maggior crescita di visitatori +292% rispetto a quattro anni fa". La misurazione delle audience intercettate tramite i contenuti sui social diventa quindi "cruciale per valorizzare le audience degli editori in una vista completa con livelli incrementali particolarmente elevati per le categorie radio (+2164%), entertainment (+234%) e sport (+142%)". Tale dinamica diventa "ancora più rilevante quando viene ulteriormente combinata con il dato televisivo come dimostra il Festival di Sanremo appena concluso, in grado di raggiungere una reach cumulata complessiva di 49 milioni di italiani, di cui 14,4 milioni tramite le property digitali e social di Rai e 9,8 milioni raggiunti esclusivamente via social". In generale, secondo l'analisi, in Italia a dicembre 2025 ogni visitatore ha speso in media sugli strumenti di intelligenza artificiale 73 minuti al mese con punte di 91 minuti per la fascia di età 18-24 anni che vede ormai un giovane su due (52%) utilizzare l'IA. I visitatori che da ChatGpt accedono ai principali retailer digitali sono aumentati di quasi nove volte in un anno (+799%), "segno di un uso crescente degli agenti IA per scoprire prodotti".