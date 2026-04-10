Comprano marijuana con criptovalute, denunciati due minorenni in Veneto

VENEZIA, 10 APR - La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato due ragazzi minorenni che avevano acquistato online 150 grammi di marijuana pagandola con criptovalute. Le Fiamme Gialle hanno intercettato una spedizione proveniente dalla Repubblica Ceca e destinata a un nominativo inesistente, ma di fatto indirizzata a loro. I militari, una volta aperto il pacco e individuata la sostanza stupefacente, hanno scortato la spedizione fino al deposito in un armadietto ad apertura automatica, in base al provvedimento di ritardato sequestro emesso dalla Procura della Repubblica. Dopo qualche ora di appostamento, si è avvicinato al posto un ragazzo che ha aperto con il telefonino lo scomparto e ha preso lo stupefacente, ed è stato fermato. Da una perquisizione nelle abitazioni dei due ragazzi sono stati trovati tre bilancini di precisione, cinque "grinder" per sminuzzare lo stupefacente e pacchetti di cellophane per confezionare le dosi. I due ragazzi sono stati segnalati alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.