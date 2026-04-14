Compleanno da record allo zoo di Berlino, la gorilla Fatou compie 69 anni

BERLINO, 14 APR - Un compleanno da record allo zoo di Berlino: la gorilla Fatou ha compiuto ben 69 anni, tagliando un traguardo per la sua specie. Arrivato nello zoo della capitale tedesca nel 1959, l'esemplare visibilmente ormai anziano ha avuto una vita molto più lunga di qualsiasi suo simile in natura. Un gorilla infatti vive on genere 35-40 anni. Secondo lo zoo, Fatou è considerata la gorilla più anziana al mondo. Per festeggiare il suo compleanno, oltre a un mazzo di bambù, i custodi le hanno servito un banchetto a base di pomodorini, barbabietola rossa, broccoli e insalata. "Fatou è molto socievole", ha affermato la curatrice dello zoo Jennifer Hahn, parlando ai media tedeschi. Secondo la responsabile, con l'età sta diventando sempre più tranquilla, proprio come accadrebbe a un essere umano. Le sue condizioni di salute sono tenute sotto stretta osservazione. "Soffre di artrosi, non riesce più a distendere completamente le articolazioni, quindi non può più allungare del tutto le gambe e le braccia", ha spiegato Hahn. Nonostante questo, Fatou è in grado di muoversi bene. L'anziana gorilla vive in una struttura a sé stante, lontana dal gruppo. A causa dell'elevato contenuto di zuccheri, la frutta non fa più parte della sua dieta. E dato che non ha più i denti, una parte del suo cibo viene cotta. Tuttavia mangia bene e "vive la sua vita in modo un po' più tranquillo e lento", ha affermato Hahn. E anche se non è più come una volta, riesce persino ad arrampicarsi ancora un po'.