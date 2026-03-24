'Compiti in comunità', il borgo dei murales dice no a spopolamento

AIELLI, 24 MAR - E' diventato famoso per gli oltre 40 murales realizzati negli anni da artisti provenienti da tutto il mondo, con il suo 'Borgo Universo' è ormai punto di riferimento internazionale degli street artist e, oltre a curare l'accoglienza di tanti turisti in qualsiasi periodo dell'anno, non trascura la quotidianità e il benessere dei suoi circa 1400 abitanti. Il Comune abruzzese di Aielli, guidato dal sindaco Enzo Di Natale, ha organizzato il servizio di 'aiuto compiti gratuito' per bambini e ragazzi della scuola primaria e della secondaria di primo grado. La popolazione scolastica ad Aielli è costituita da circa un centinaio di alunni. Le scuole in paese, dell''infanzia e secondaria di primo grado, fanno parte dell'Istituto Comprensivo statale "Fontamara", la primaria è nella vicina Cerchio, a pochi minuti di auto. I ragazzi delle superiori devono raggiungere Avezzano. L'iniziativa dei 'Compiti in comunità' "è un modo per lottare contro lo spopolamento - spiega il sindaco -. In percentuale sulla popolazione i ragazzi sono veramente pochi, cerchiamo di sostenerli e di invogliarli a rimanere". L'iniziativa, che sarà attiva fino al termine dell'anno scolastico con due appuntamenti settimanali, il mercoledì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9:30 alle 12:30, nasce da un'idea della consigliera comunale Cristina Nucci ed è stata realizzata in collaborazione con la Cooperativa di Comunità La Maesa, la stessa che si occupa di accompagnare nel tour dei murales chi arriva, in questo paese della provincia aquilana, per visitare Borgo Universo e l'osservatorio astronomico nella torre medievale. Il progetto è gratuito, pensato per offrire un supporto concreto alle famiglie aiellesi, garantendo ai ragazzi un aiuto qualificato nello svolgimento dei compiti a casa. "Questa iniziativa - dichiara la consigliera Nucci - nasce dall'ascolto delle esigenze delle nostre famiglie. Sappiamo quanto sia complesso conciliare i ritmi lavorativi con la gestione dei figli e quanto possano incidere i costi delle ripetizioni private nell' economia familiare. Con il servizio di aiuto compiti vogliamo offrire un sostegno reale e accessibile a tutti, senza alcun costo per le famiglie. Per una comunità come la nostra - prosegue la consigliera - è fondamentale dimostrare attenzione e vicinanza concreta. Investire sui bambini e sui ragazzi significa investire sul futuro di Aielli. Ringrazio la Cooperativa di Comunità La Maesa per la collaborazione e la disponibilità dimostrata nel rendere possibile questo progetto". "Siamo felicissimi di poter realizzare questa iniziativa in sinergia con il Comune - dice Emanuela Ponari de La Maesa -. Siamo nati nel 2020, ci occupiamo principalmente di accoglienza turistica, gestiamo l'Infopoint, ma crediamo che una cooperativa di comunità debba essere punto di riferimento soprattutto per gli abitanti di Aielli".