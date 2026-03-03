Giornale di Brescia
Compagnoni 'oggi niente più confronti tra uomini e donne, conta prestazione atleta'

ROMA, 03 MAR - "È cambiato molto negli anni Novanta, con l'introduzione di un regolamento per gli sport invernali" che equiparava uomini e donne, e "da quel momento sono aumentati i successi negli sport della neve, così come dopo l'apertura alle donne ai gruppi sportivi militari. Ora non si guardano più le gare facendo un confronto tra maschile e femminile, ma guardando alla prestazione dell'atleta". Sono queste le parole di Deborah Compagnoni, campionessa olimpica azzurra, in collegamento all'incontro in corso a Roma dal titolo "1946-2026 Voto alle donne. La democrazia Italiana compie ottant'anni". Compagnoni, poi, ha sottolineato come "i risultati più belli li ho avuti dopo gli infortuni, come è successo a Federica Brignone. Non ho mai pianto, ma mi sono emozionata per lei: sono lacrime di gioia", conclude.

ROMA

