Como-Roma di domenica, trasferta vietata ai tifosi romanisti

Tifosi romanisti in partenza dal'l'aeroporto di Fiumicino per Budapest per assistere alla finale di Europa League, 31 maggio 2023. È iniziato intorno alle 8 il "ponte aereo" che trasferirà, solo oggi, dall'aeroporto di Fiumicino, oltre 4000 tifosi giallorossi, dei circa ventimila attesi complessivamente, a Budapest per assistere, questa sera, alla finale di Europa League tra la Roma ed il Siviglia. Lo scalo romano, in queste ore, si sta progressivamente colorando di giallorosso, con i tifosi, emozionati, sorridenti, che indossano magliette e sciarpe. ANSA7TELENEWS