Commissione Ue sospende il sostegno bilaterale a Israele
epa12369290 European Commissioner for the Mediterranean Dubravka Suica attends a joint press conference with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita (not pictured) at the High-Level Meeting on the Future of EU-Mediterranean Relations in Rabat, Morocco, 11 September 2025. EPA/JALAL MORCHIDI
AA
BRUXELLES, 17 SET - "Sospendiamo il sostegno bilaterale al governo israeliano. Si tratta di un segnale importante, che conferma la nostra politica a favore della pace. In particolare, 14 milioni di euro di fondi già stanziati per il periodo 2020-2024. Di tale importo, 4,3 milioni di euro sono stati contrattualizzati, mentre 9,4 milioni di euro rimangono non contrattualizzati. Fino a nuovo avviso, non procederemo all'identificazione congiunta di nuove azioni né alla firma di contratti". Lo ha annunciato la commissaria Ue Dubravka Suica sottolineando che in questo caso l'esecutivo comunitario ha potuto prendere una decisione "indipendente".
