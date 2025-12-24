Giornale di Brescia
Commissione Ue, 'pronti a reagire agli Usa in modo rapido e deciso'

BRUXELLES, 24 DIC - "L'Ue è un mercato unico aperto e basato su regole, con il diritto sovrano di regolamentare l'attività economica in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali. Le nostre norme digitali garantiscono condizioni di parità sicure, eque e imparziali per tutte le imprese, applicate in modo equo e senza discriminazioni. Abbiamo chiesto chiarimenti alle autorità statunitensi e continuiamo a seguire la questione. Se necessario, reagiremo in modo rapido e deciso per difendere la nostra autonomia normativa da misure ingiustificate". Lo afferma la Commissione Europea in una nota.

