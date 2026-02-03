Giornale di Brescia
Commissione Orlandi sentirà una donna sul caso della Bmw vicino a Emanuela

ROMA, 03 FEB - E' stata convocata per essere audita dalla Commisione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregeori e di Emanuela Orlandi, la signora Dolores Brugnoli, giovedì 5 febbraio. A quanto si apprende il nome è stato individuato dalla Commissione nell'ambito delle ricerche e degli accertamenti sulla presenza o meno sul luogo della scomparsa di Emanuela di una Bmw, come aveva evidenziato in un primissimo momento l'agente dei Servizi Giulio Gangi.

