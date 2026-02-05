Commissione Orlandi, audita la donna individuata dall'ex agente dei servizi Gangi

CITTÀ DEL VATICANO, 05 FEB - Non ha convinto, secondo quanto si apprende, Dolores Brugnoli audita oggi dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi presieduta dal senatore Andrea De Priamo. La donna è stata convocata in quanto sul suo conto aveva reso dichiarazioni l'ex super testimone Sabina Minardi, ora deceduta, secondo cui Brugnoli era una frequentatrice di ambienti vicini all'ex membro della banda della Magliana Renatino De Pedis. La donna oggi in Commissione ha cercato spesso di evadere e liquidare le domande con molti "non ricordo" soprattutto in relazione alla famosa Bmw la cui presenza sul presunto luogo della scomparsa di Emanuela, cioè nelle vicinanze della scuola di musica in piazza Sant'Apollinare, era stata individuata sul dall'ex agente dei servizi, Giulio Gangi, conoscente già delle famiglie Orlandi e Meneguzzi, anche lui defunto. Brugnoli ha detto che Gangi andò a dirle di presentarsi immediatamente al commissariato mentre secondo quanto risulta dagli atti, Gangi era andato a chiederle notizie sulla Bmw che lei stessa era andata a far riparare l'auto a causa di un finestrino rotto. La donna ha sostenuto che le fu prestata una Bmw ma era "gialla" mentre qui inquirenti di allora sospettavano di una Bmw di colore scuro. Per quanto riguarda invece l'altra audizione, quella del giornalista Armando Palmegiani, oltre ad aver illustrato le sue tesi sul caso ha osservato che a suo parere, il fotografo Marco Fassoni Accetti avrebbe avuto un ruolo di "depistaggio" nella vicenda.