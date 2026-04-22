Commissione Femminicidio, 'sia reato generare contenuti sessuali con l'IA'

ROMA, 22 APR - Introdurre una fattispecie di reato che punisca la diffusione di contenuti sessualmente espliciti generati con sistemi di intelligenza artificiale, ovvero il 'deepnude': è una delle proposte contenute dalla relazione sulla "dimensione digitale della violenza contro le donne" approvata stamani all'unanimità dalla Commissione Femminicidio. Relatrici sono state la presidente della Commissione Martina Semenzato, la deputata Sara Ferrari e la senatrice Elena Leonardi.