Commissione femminicidi approva relazione all'unanimità

ROMA, 31 LUG - È stata approvata all'unanimità la relazione "Ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico" dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere della XIX Legislatura presieduta dalla parlamentare Martina Semenzato, riunita oggi in sessione plenaria presso l'Aula del IV Piano di Palazzo San Macuto. È il risultato di una lunga attività conoscitiva svolta dalla Commissione, che ha visto anche 32 audizioni di esperti con competenze diversificate in materia di violenza di genere e domestica. L'impianto della relazione - spiega la Commissione - esprime un approccio omnicomprensivo, che guarda le cause profonde della violenza di genere e che spazia, conseguentemente, in tutti gli ambiti in cui entra in gioco il ruolo della donna. L'indirizzo della relazione ha inteso marcare, in sostanza, il superamento di una certa tendenza culturale che, nell'analisi del fenomeno, "schiaccia le donne nel ruolo di vittime, a vantaggio di una visione più conforme di una cittadinanza femminile davvero paritaria. Una visione incentrata cioè sul protagonismo delle donne, la cui assertività, indipendenza economica, titolarità piena nell'esercizio dei diritti e delle libertà rappresentano la più efficace forma di prevenzione dei femminicidi e di ogni forma di violenza di genere". Sugli esiti positivi della votazione, grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente Semenzato che ha ringraziato le commissarie e i commissari "per il loro importante e prezioso contributo. La proposta di relazione consiste in una importante ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico. In quanto tale, non può avere carattere di esaustività rispetto ai contenuti di un futuro testo unico della materia, che è nella piena facoltà dell'Esecutivo comporre ed adottare. La relazione che la Commissione ha deliberato all'unanimità ha, in sostanza, carattere propedeutico fondamentale nel percorso verso un testo unico della materia, nel rispetto rigoroso delle competenze della Commissione e del dettato della legge istitutiva. Ritengo la relazione nei tempi e nei modi esempio virtuoso di lavoro trasversale avendo in animo obbiettivi stringenti alla lotta alla violenza di genere", ha affermato la presidente Semenzato.