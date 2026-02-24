Commissione Bilancio boccia la pdl sul congedo paritario

ROMA, 24 FEB - La commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo parentale paritario. Dopo i rilievi della Ragioneria sulle coperture al provvedimento la commissione ha, infatti, approvato un parere soppressivo per l'Aula. Le opposizioni avevano provato a chiedere una riapertura dei termini degli emendamenti per provare a proporre una copertura diversa o una sospensione per approfondire tecnicamente i rilievi della ragioneria arrivati oggi. L'Aula di Montecitorio ha successivamente dato il via libera alla bocciatura della commissione votando la soppressione degli articoli sul congedo paritario contenuti nella pdl in materia.