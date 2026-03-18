Commemorazione a Vo' per le vittime Covid a 6 anni dall'emergenza

VENEZIA, 18 MAR - Un momento di commemorazione si è tenuto oggi, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, a Vo', nel Padovano. Il Comune veneto è stato il primo interessato dalle misure straordinarie all'inizio della pandemia, diventando simbolo della capacità di reagire, della forza delle comunità e del valore della collaborazione. Alla commemorazione ha preso parte, tra gli altri, la Dg dell'Ulss 6 Euganea, Patrizia Benini, e anche la comunità di Codogno, con cui Vo' condivide il legame nato in quei primi giorni di emergenza. L'iniziativa è stata un'occasione per ricordare le vittime, ma anche per riconoscere la maggiore consapevolezza acquisita in quei mesi, le nuove conoscenze e gli strumenti per affrontare anche le sfide del futuro. Il momento commemorativo si è concluso con una passeggiata simbolica e con l'inaugurazione dei nuovi spazi scolastici: un segno concreto di ripartenza e di fiducia nel futuro.