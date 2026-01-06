Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Commemorato con due cerimonie in Friuli il bimbo morto in Egitto

AA

UDINE, 06 GEN - A un anno dalla morte di Mattia Cossettini, il bambino friulano di 9 anni, deceduto il 6 gennaio 2025 a Marsa Alam, in Egitto, durante una vacanza con i genitori, la comunità si è stretta ai genitori con due funzioni religiose in memoria del piccolo, che sono state celebrate a Tavagnacco e a Tricesimo (Udine). Al termine delle cerimonie - cui hanno partecipato anche i compagni di classe e gli amici del bimbo - c'è stato un toccante momento musicale in suo ricordo. A margine dell'abbraccio dei concittadini, il papà del piccolo, Marco Cossettini, ha ribadito che, dodici mesi dopo la tragedia, in Egitto nulla sembra essere cambiato. "E' questo l'aspetto più sconfortante - sono le sue parole - Non c'è stata alcuna assunzione di responsabilità né segnali concreti di miglioramento. La nostra azione intende sensibilizzare l'opinione pubblica per informarla su cosa c'è oltre la siepe del resort: il nulla. Una situazione da terzo, forse quarto mondo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
UDINE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario