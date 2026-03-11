Giornale di Brescia
Comitato No modifica manifesto e cita Bartolozzi, 'è andata oltre nostri timori'

ROMA, 11 MAR - "Qualcuno è arrivato perfino a denunciarci per aver diffuso notizie false, atte a turbare l'ordine pubblico. Poi però è arrivata la capa di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che in diretta tv ha detto testualmente: 'Votiamo sì e ci togliamo di mezzo la magistratura'. Per settimane ci hanno accusato di esagerare, sostenendo che la riforma non avrebbe mai avuto l'effetto di sottomettere la magistratura alla politica. Ora il braccio destro del ministro della Giustizia ci dice che, al contrario, eravamo stati troppo prudenti: la riforma non vuole sottomettere la magistratura all'esecutivo, vuole 'toglierla di mezzo'". Così il Comitato 'Giusto dire No' al referendum, sui propri profili social, che ha aggiornato anche il proprio manifesto citando le parole del capo di gabinetto Bartolozzi. "Dopo queste parole - spiega ancora il Comitato - il manifesto è ancora più (atrocemente) fedele alla realtà".

