Comitato firme, ricorso se il referendum sarà fissato prima di fine raccolta

ROMA, 02 GEN - "La posizione dei promotori del referendum popolare è chiara e sempre aggiornata sul sito referendum.giustizia.it che riporta, ad ora, le quasi 200.000 firme che aumentano di minuto in minuto e che meritano rispetto istituzionale. Non abbiamo mandato a fare polemiche né a trattare sulla data del voto ma solo a ribadire che qualsiasi decreto di fissazione del referendum che dovesse venire emesso prima che la Cassazione si sarà espressa sulla raccolta firme sarebbe un atto in violazione della Costituzione. E come tale lo impugneremo in ogni sede a tutela del diritto ad una partecipazione attiva e consapevole di tutte e di ciascuno". Così il portavoce del comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla separazione delle carriere, Carlo Guglielmi, interpellato dall'Ansa.