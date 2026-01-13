Giornale di Brescia
Comitato firme Referendum, presentato ricorso al Tar

ROMA, 13 GEN - "Come annunciato abbiamo proceduto, dopo averne data doverosa e preventiva informazione alla presidenza della Repubblica, a depositare un ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio dei Ministri che ha fissato al 22 e 23 marzo la data per la votazione relativa al referendum sulla legge di revisione costituzionale promosso dai parlamentari. Nei prossimi giorni sapremo il seguito, intanto la raccolta continua e veleggiamo verso le 400.000 firme". Lo dichiara il portavoce del comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia, Carlo Guglielmi.

Argomenti
ROMA

