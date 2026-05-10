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Cominciato lo sbarco dei primi passeggeri dalla nave Hondius

MADRID, 10 MAG - E' cominciato alle 10:30 (alle 9:30 ora locale) lo sbarco dei primi passeggeri della nave Hondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di hantavirus e che si trova nel porto di Granadilla, a Tenerife: lo ha mostrato in diretta l'emittente pubblica spagnola Tve. Il primo gruppo di evacuati è composto da 14 cittadini spagnoli.

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