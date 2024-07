Comincia oggi la 50/a Settimana sociale dei cattolici italiani

TRIESTE, 03 LUG - Comincia oggi la 50/a Settimana sociale dei cattolici organizzata dalla Conferenza episcopale italiana che sarà inaugurata questo pomeriggio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e conclusa da Papa Francesco domenica 7 luglio. L'appuntamento riunirà circa 900 delegati diocesani da tutta Italia e sarà caratterizzata da una serie di eventi, dibattiti, concerti, spettacoli teatrali. Ha un tema principale: Al cuore della democrazia. Il Capo dello Stato atterrerà attorno alle 14.30 all'aeroporto di Ronchi dei Legionari e raggiungerà Trieste in auto. Il suo intervento è previsto in piazza Unità d'Italia tra le 17 e le 17.30. Subito dopo tornerà a Ronchi per rientrare a Roma.